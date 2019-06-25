На Алексеевке ночью взорвали банкомат

Сегодня ночью, 25 июня, на проспекте Победы, 70 в Харькове произошел взрыв.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, возле супермаркета на остановке «Солнечная» взорвали банкомат.

По информации очевидцев, взрыв произошел в 2:30.

Как сообщается, кроме банкомата, от взрыва пострадал вход в супермаркет.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ЧП произошло около 3:00 по проспекту Победы.

В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что неизвестные лица взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине.

По заключению взрывотехников, внутри банкомата произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Сумма ущерба, нанесенного банковскому учреждению, пока устанавливается.

Вещественные доказательства изъяты.

Факт происшествия зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений.

Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства выясняются.