На Алексеевке патрульные применили оружие при задержании дебошира с ножом

В Харькове патрульные применили оружие при задержании на Алексеевке дебошира с ножом.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Так, около 23 часов, патрульные прибыли на вызов о конфликте на улице Ахсарова. На месте вызова заявитель и очевидцы происшествия сообщили, что на них напал неизвестный с признаками наркотического опьянения. При этом злоумышленник угрожал гражданам ножом, после чего побежал в направлении проспекта Победы.
На указанной улице патрульные обнаружили мужчину, похожего на того, что описывали очевидцы. Полицейские обратились к нему, однако тот начал неадекватно и агрессивно себя вести: достал нож и начал угрожать патрульным.
Полицейские, согласно ЗУ "О Национальной полиции" предупредили мужчину о возможности применения к нему специальных средств и огнестрельного оружия.
Они неоднократно требовали от злоумышленника положить нож, оставаться на определенной дистанции и прекратить правонарушение.
Однако мужчина на требования полицейских не реагировал, стал приближаться к патрульным и пытался нанести удар ножом одному из них. Инспекторы применили к нападающему специальное средство газовый баллон. Однако мужчина не успокоился. Тогда патрульные предупредили нарушителя о возможности применения огнестрельного оружия, однако он и в дальнейшем не реагировал.
После этого патрульный осуществил два выстрела из табельного огнестрельного оружия, один из которых попал агрессору в ногу.
Сразу после этого патрульные предоставили нарушителю домедицинскую помощь и вызвали «скорую», которая доставила его в больницу неотложной медицинской помощи.
Злоумышленник получил ранения мягких тканей и после оказанной ему медицинской помощи в дальнейшей госпитализации не нуждался.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.