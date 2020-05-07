На Алексеевке патрульные применили оружие при задержании дебошира с ножом

07 мая 2020 г. 11:47
2 просмотра

В Харькове патрульные применили оружие при задержании на Алексеевке дебошира с ножом.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Так, около 23 часов, патрульные прибыли на вызов о конфликте на улице Ахсарова. На месте вызова заявитель и очевидцы происшествия сообщили, что на них напал неизвестный с признаками наркотического опьянения. При этом злоумышленник угрожал гражданам ножом, после чего побежал в направлении проспекта Победы.

На указанной улице патрульные обнаружили мужчину, похожего на того, что описывали очевидцы. Полицейские обратились к нему, однако тот начал неадекватно и агрессивно себя вести: достал нож и начал угрожать патрульным.

Полицейские, согласно ЗУ "О Национальной полиции" предупредили мужчину о возможности применения к нему специальных средств и огнестрельного оружия.

Они неоднократно требовали от злоумышленника положить нож, оставаться на определенной дистанции и прекратить правонарушение.

Однако мужчина на требования полицейских не реагировал, стал приближаться к патрульным ​​и пытался нанести удар ножом одному из них. Инспекторы применили к нападающему специальное средство газовый баллон. Однако мужчина не успокоился. Тогда патрульные предупредили нарушителя о возможности применения огнестрельного оружия, однако он и в дальнейшем не реагировал.

После этого патрульный осуществил два выстрела из табельного огнестрельного оружия, один из которых попал агрессору в ногу.

Сразу после этого патрульные предоставили нарушителю домедицинскую помощь и вызвали «скорую», которая доставила его в больницу неотложной медицинской помощи.

Злоумышленник получил ранения мягких тканей и после оказанной ему медицинской помощи в дальнейшей госпитализации не нуждался.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53