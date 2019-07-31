 

На Алексеевке пенсионер упал с дерева и погиб

31 июля 2019 г. 14:00
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На Алексеевке в результате несчастного случая погиб 79-летний харьковчанин.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, возле дома по проспекту Победы прохожие обнаружили тело местного жителя. 

Выяснилось, что пенсионер собирал с дерева фрукты и по собственной неосторожности упал с него. 

Тело погибшего направлено в морг.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой «несчастный случай».

Обстоятельства происшествия выясняются.

 

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