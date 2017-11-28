На Алексеевке после аварии загорелась иномарка. Подробности

Эта авария, сообщают в управлении патрульной полиции, произошла на Алексеевке. Напротив 18 дома по улице Ахсарова столкнулись две иномарки.

Карина Курбанова, начальник сектора пресс-службы УПП г. Харькова

Прибувши на місце патрульні встановили, що учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали автомобіль Mercedes та автомобіль Kia. В ДТП постраждав водій автомобіля Kia, якого медики шпиталізували до лікарні. Патрульні викликали на місце слідчо-оператичну групу.

Врачи диагностировали у женщины, управлявшей Киа, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей, а полицейские, уже начав оформлять происшествие заметили, что одна из машин начала гореть.

Карина Курбанова, начальник сектора пресс-службы УПП г. Харькова

Один із інспекторів помітив як автомобіль Mercedes задимився, після чого пішло займання. Патрульні зреагували миттєво. Скористалися вогнегасником, який знаходився в патрульному автомобілі. Загасили займання автомобілю та викликали на місце співробітників державної служби надзвичайних ситуацій.

Сейчас правоохранителями проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства. И только после обработки информации можно будет говорить о вине того или иного участника дорожного движения.