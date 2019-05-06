На Алексеевке произошла стрельба: пострадал полицейский

Сегодня, 6 мая, на проспекте Победы, 64 около 8:00 произошла стрельба, в ходе которой пострадал полицейский.

Как сообщает UA Харьков, 35-летний работник полиции в момент стрельбы была не на службе.

По данным СМИ, в мужчину стреляли с близкого расстояния из револьвера под патрон Флобера - резиновыми пулями.

Личность стрелка установили. По одной из версий, причиной стал бытовой конфликт – из-за автомобиля.

Пострадавшего с ранениями головы, шеи и туловища госпитализировали.

«Скорую» на место происшествия вызвали в 8:16, подтвердил UA Харьков директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

«В 8.21 бригада была на месте. Пострадавшему 35 лет. В него стреляли несколько раз. Ранения головы, шеи и поясничного отдела. Там подкожные гематомы. Не очень тяжелые ранения мягких тканей», - рассказал он.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 6 мая в 8:11 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Победы, 64 ранили мужчину. Заявитель, сообщивший данную информацию, рассказал, что слышал выстрелы.

На месте происшествия прибывшие правоохранители обнаружили 41-летнего мужчину, который, со слов очевидцев, и стрелял в потерпевшего.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются, проводится проверка.