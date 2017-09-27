На Алексеевке сожгли три автомобиля

27 сентября 2017 г. 12:21
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Автопожары произошли ночью 26 сентября в Шевченковском районе Харькова. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

В 3:10 у дома № 61 по проспекту Победы произошло возгорание автмобиль "Рено". Владелец принадлежности к политическим партиям или общественным объединениям не имеет. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Огнем повреждено заднее правое колесо и крыло.

В 04:20 у дома № 57-Б по проспекту Победы произошло возгорание автомобилей "Мицубиси" и "ВАЗ-2110". Владельцы авто принадлежность к какой-либо политических партий, сил или общественных объединений не имеют. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

В "Мицубиси" огнем повреждено задний бампер и правую фару, в авто "ВАЗ-2110" поврежден моторный отсек, два крыла и лакокрасочное покрытие.

Причины возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

Факты событий внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
 

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