На Алексеевке стреляли в полицейского: подробности с места происшествия

В арке многоэтажки, раположенной по адресу: проспект Победы, 64, сегодня утром произошла кровавая стычка между двумя мужчинами. Местные жители говорят: в разгар конфликта услышали, как раздались выстрелы.

Біля арки - там обгорожено, там міліції було повно… Там, в 8-му під*їзді дідусь живе, він чув - була стрілянина

В Управлении Нацполиции сообщают: один из мужчин был серьезно ранен. Более того - пострадавший - работник полиции, правда, на тот момент он не находился при исполнении служебных обязанностей.

Елена Баранник, начальник отдела коммуникации Нацполиции

До лікарні доставлений чоловік 35-ти років, це поліцейський, йому сьогодні зробили операцію. Стан здоров*я людини медики оцінюють як стабільно важкий. У нього, попередньо, вогнепальні поранення голови і тулуба. На місці поліція також виявила чоловіка 41 року, він знаходиться в Шевченківському відділі поліції

Елена, работница киоска по ремонту обуви, который находится как раз рядом с местом трагедии, рассказывает: в то утро полицейский как раз заводил свою машину, а нападающий подбежал от подъезда к машине и попытался ворваться в салон. Когда коп начал сопротивляться, мужчина выстрелил в него и выбросил его, раненого, из автомобиля.

Елена, очевидец

Машину угнать хотел с номерами... еврономера. Он только вышел из подъезда, а тот уже машину завел. Говорит: «Я не успел подбежать». Ну и получилось, что он стрельнул. Ну и потом вытащил его и бросил

Сейчас полиция изучает доказательства, опрашивает свидетелей и работает с задержанным. В Единый реестр досудебного расследования сведения занесены по части 4 статьи 296 Уголовного Кодекса Украины (хулиганство).