На Алексеевке свидетели ДТП побили виновника столкновения

24 апреля 2018 г. 23:44
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Сегодня в 21-50 на проспекте Людвига Свободы-37Д не разминулись BMW, ВАЗ 2110 и Volkswagen Passat.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, водитель иномарки вел себя неадекватно, в итоге между ним и свидетелями столкновения возникла потасовка.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, во время оформления ДТПу водителя BMW патрульные заметили признаки опьянения. Для прохождения осмотра мужчина был доставлен в наркоцентр. Двое других участников столкновения также прошли тест на состояние опьянения. 

Автомобиль BMW был эвакуирован на штрафплощадку. Собранные на месте материалы переданы на доработку в отдел дознания УПП Харьковской области. 

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