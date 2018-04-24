На Алексеевке свидетели ДТП побили виновника столкновения

Сегодня в 21-50 на проспекте Людвига Свободы-37Д не разминулись BMW, ВАЗ 2110 и Volkswagen Passat.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, водитель иномарки вел себя неадекватно, в итоге между ним и свидетелями столкновения возникла потасовка.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, во время оформления ДТПу водителя BMW патрульные заметили признаки опьянения. Для прохождения осмотра мужчина был доставлен в наркоцентр. Двое других участников столкновения также прошли тест на состояние опьянения.

Автомобиль BMW был эвакуирован на штрафплощадку. Собранные на месте материалы переданы на доработку в отдел дознания УПП Харьковской области.