На Алексеевке в дачном кооперативе горел дом

31 июля в 11:30 спасателям поступило сообщение о пожаре в дачном доме садового общества «Дружба коллективов» на проспекте Науки, 65А в Шевченковском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огнем почти полностью были охвачены деревянные конструкции дачного дома на участке №310 садового общества.

Площадь пожара составила около 30 кв.м.

В 11:45 пожар спасатели локализовали, а в 12:27 полностью ликвидировали.

Другие сооружения не пострадали.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.