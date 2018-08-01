На Алексеевке в дачном кооперативе горел дом

31 июля в 11:30 спасателям поступило сообщение о пожаре в дачном доме садового общества «Дружба коллективов» на проспекте Науки, 65А в Шевченковском районе Харькова.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей огнем почти полностью были охвачены деревянные конструкции дачного дома на участке №310 садового общества.
Площадь пожара составила около 30 кв.м.
В 11:45 пожар спасатели локализовали, а в 12:27 полностью ликвидировали.
Другие сооружения не пострадали.
Жертв и пострадавших нет.
Причину возникновения пожара устанавливают.