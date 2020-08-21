На Алексеевке в лесопосадке нашли тело пропавшей харьковчанки

В Харькове нашли мертвой пропавшую женщину, которая находилась в розыске с начала июля 2020 года.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19 августа около 9:00 поступило сообщение из службы «102» о том, что в лесопосадке возле проспекта Победы обнаружено тело неизвестной женщины без признаков насильственной смерти.

Прибывшие на место полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась 52-летняя жительница Харькова.

По факту ее исчезновения 10 июля 2020 следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводится экспертиза, устанавливаются причины и обстоятельства смерти женщины.