На Алексеевке в съемной квартире нашли тело убитой женщины

В одной из квартир в многоэтажке на Алексеевке найден труп неизвестной женщины в возрасте от 35 до 40 лет с признаками насильственной смерти.

Об этом УНН сообщили в полиции Харькова.

Убитую женщину нашли в квартире по улице Победы. Тело находилось за диваном.

Как рассказали в полиции, обстановка на месте преступления не нарушена. Данная квартира сдавалась в аренду.

Хозяйка квартиры рассказала правоохранителям, что уже некоторое время сдает квартиру в аренду мужчине 1998 года рождения, который, по ее словам, вел себя спокойно и вовремя вносил арендную плату.

Сейчас полиция проводит следственные мероприятия по розыску арендатора квартиры.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины - умышленное убийство.