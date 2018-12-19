На Алексеевке водой из-под земли затопило дорогу возле жилых домов

На Алексеевке затопило водой внутриквартальную дорогу на проспекте Людвика Свободы между домами №36 и №№40, 40-а.

Соответствующее видео с места происшествия размещено на канале YouTube.

Как сообщают очевидцы, из-под бетонного люка на дорогу и тротуар течет вода.

Вода стала заливать дорогу около 17 часов вечера сегодня, 19 декабря.

Как рассказывают очевидцы, на обочине дороги днем было припарковано много автомобилей, и водители, увидев такую ситуацию, стали отгонять свои машины с затопленного участка дороги, однако несколько авто, чьи владельцы оказались не в курсе происшествия, рискуют в десятиградусный мороз вмерзнуть в лед всеми колесами автомобиля по уровень бампера.

Через некоторое время приехал один аварийный автомобиль КП "Харьковводоканал", остановился возле люка, из-под которого течет вода, но однако рабочие водоканала сидят в кабине и кузове машины.

Тем временем, по словам очевидцев, по состоянию на 19 часов вечера вода продолжает течь.

Фото с места происшествия Новостям АТН предоставили очевидцы.