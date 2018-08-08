На Алексеевке выбросился из окна студент-иностранец

08 августа 2018 г. 13:18
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7 августа около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины у дома на проспекте Победы в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место правоохранители предварительно установили, что 28-летний мужчина, оказавшийся гражданином другого государства, покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на 8 этаже.

В многоэтажке, возле которой нашли тело, погибший студент арендовал квартиру.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

 

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