На Алексеевке задержали пьяного работника налоговой за рулем автомобиля (видео)

Сегодня ночью на Алексеевке правоохранители задержали работника ГФС, который пребывал за рулем в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили очевидцы в одном из харьковских пабликов.

По их словам, водитель - лейтенент налоговой службы, употреблял спиртные напитки вместе со своим товарищем. Затем товарищ ушел, а мужчина сел в машину и попытался уехать, однако его остановили полицейские.

"Пытался дать взятку, понял, что не выходит, и начал угрожать знакомыми из СБУ", - рассказали пользователи соцсетей.

Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Харьковской области, 12 марта около 01:50 по ул. Целиноградський, 56 патрульные остановили автомобиль MAZDA-3 за нарушение правил дорожного движения, а именно: автомобиль двигался с неосвещенным номерным знаком в темное время суток.

При общении с водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

Как отметили в полиции, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался в присутствии двух свидетелей.

На водителя автомобиля Mazda патрульные составили соответствующие административные материалы, а именно: постановление по ч. 6 ст. 121 КУоАП и протокол по ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Материал будет передан в суд.