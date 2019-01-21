На Алексеевке загорелся частный дом: пострадали два человека

21 января в 9:34 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на двух хозяев в переулке Хасанском, 32 в Шевченковском районе Харькова.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей в доме горела крыша и жилые комнаты на площади 70 кв.м.
Во время пожара хозяйка дома 1937 года рождения и ее 63-летний сын успели самостоятельно покинуть опасную зону.
Пострадавших осмотрели врачи скорой и госпитализировали их в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Спасатели локализовали пожар в 10:30, а уже в 13:40 полностью его ликвидировали.
Пожарным удалось сохранить вторую часть дома.
Причину возникновения пожара выясняют.