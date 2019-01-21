На Алексеевке загорелся частный дом: пострадали два человека

21 января 2019 г. 16:45
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21 января в 9:34 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на двух хозяев в переулке Хасанском, 32  в Шевченковском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей в доме горела крыша и жилые комнаты на площади 70 кв.м.

Во время пожара хозяйка дома 1937 года рождения и ее 63-летний сын успели самостоятельно покинуть опасную зону.

Пострадавших осмотрели врачи скорой и госпитализировали их в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Спасатели локализовали пожар в 10:30, а уже в 13:40 полностью его ликвидировали.

Пожарным удалось сохранить вторую часть дома.

Причину возникновения пожара выясняют.

 

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