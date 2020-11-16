На Амурской нашли труп

16 ноября 2020 г. 10:36
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Сообщение о том, что на улице Амурской обнаружено тело женщины, поступило в полицию 15 ноября около 18:00.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Правоохранители выяснили, что погибшей оказалась 45-летняя харьковчанка. Ее тело направлено в морг для установления причины смерти.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели женщины.

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