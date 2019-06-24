На арсенале в Казахстане произошли взрывы боеприпасов

24 июня 2019 г. 13:47
Источник: Корреспондент.net
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В Казахстане на военном арсенале рядом с городом Арысь произошло возгорание, повлекшее за собой взрывы части боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны Казахстана в понедельник, 24 июня.

"На одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, что повлекло разрывы части боеприпасов", – говорится в сообщении.

На данный момент сообщений о жертвах и пострадавших нет.

Руководство Минобороны направило к месту происшествия специально созданную комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.

Местные СМИ сообщают, что из Арыси эвакуируют жителей.

Сейчас на месте ведутся пожарные работы.

 

Видео: 

Мощный взрыв произошел в Арыси

Взрыв4

Взрыв 7

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