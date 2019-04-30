На атомной электростанции в Ровно произошел пожар из-за повреждения трансформатора. Об этом сообщает пресс-служба РАЭС.

«29 апреля 2019 года в 21:04 из-за повреждения трансформатора 7АТ с последующим его возгоранием отключилась первая система шин 330 кВ и энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000). Сейчас пожар ликвидирован силами государственного пожарно-спасательного отряда по охране РАЭС ДПРЗ-2. По шкале оценки ядерных событий INES событие классифицировано уровнем "ноль/вне шкалы".

Причины происшествия выясняются», - говорится в сообщении.

По состоянию на 22:00 понедельника, 29 апреля, в работе находятся энергоблоки №1 и №4 Ровненской АЭС с суммарной нагрузкой 1260 МВт.

Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было, а радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Ранее, 15 апреля, Ровненская АЭС снизила мощность энергоблока №3 до 67% из-за отключения главного циркуляционного насоса. Справка УНИАН. Ровненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровненской области в городе Вараш.

На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

