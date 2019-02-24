На авиашоу в Индии сгорели почти 300 автомобилей

Около 300 транспортных средств сгорели в результате пожара на авиашоу Aero India-2019 на севере города Бангалор в индийском штате Карнатака.
Об этом сообщает телеканал NDTV.
Пожар вспыхнул на парковке возле аэродрома Елаханка, где проходит международный авиасалон.
Пожаром были охвачены транспортные средства от автобусов и легковых автомобилей до мотоциклов и скутеров.
Предполагаемой причиной пожара, по мнению работников полиции, могла стать непогашенная сигарета, выброшенная кем-то в сухую траву.
Сильный ветер поспособствовал быстрому распространению огня.
На место пожара прибыли 12 пожарных машин, для оценки ситуации был поднят вертолет.
Сейчас огонь удалось локализовать.
Информация о пострадавших не сообщается.
Работа авиасалона была временно приостановлена, начато расследование обстоятельств возникновения пожара.