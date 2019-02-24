На авиашоу в Индии сгорели почти 300 автомобилей

24 февраля 2019 г. 10:08
Источник: Корреспондент.net

Около 300 транспортных средств сгорели в результате пожара на авиашоу Aero India-2019 на севере города Бангалор в индийском штате Карнатака.

Об этом сообщает телеканал NDTV.

Пожар вспыхнул на парковке возле аэродрома Елаханка, где проходит международный авиасалон.

Пожаром были охвачены транспортные средства от автобусов и легковых автомобилей до мотоциклов и скутеров.

Предполагаемой причиной пожара, по мнению работников полиции, могла стать непогашенная сигарета, выброшенная кем-то в сухую траву.

Сильный ветер поспособствовал быстрому распространению огня.

На место пожара прибыли 12 пожарных машин, для оценки ситуации был поднят вертолет.

Сейчас огонь удалось локализовать.

Информация о пострадавших не сообщается.

Работа авиасалона была временно приостановлена, начато расследование обстоятельств возникновения пожара.

 

Видео: 

Breaking: Massive fire broke at Aero India 2019 show

Massive fire devours cars at 'Aero India - 2019 ' show

ಏರ್​ ಶೋನ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಇಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು..! | Aero India 2019 Car Fire

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