На авиашоу в Индии сгорели почти 300 автомобилей

Около 300 транспортных средств сгорели в результате пожара на авиашоу Aero India-2019 на севере города Бангалор в индийском штате Карнатака.

Об этом сообщает телеканал NDTV.

Пожар вспыхнул на парковке возле аэродрома Елаханка, где проходит международный авиасалон.

Пожаром были охвачены транспортные средства от автобусов и легковых автомобилей до мотоциклов и скутеров.

Предполагаемой причиной пожара, по мнению работников полиции, могла стать непогашенная сигарета, выброшенная кем-то в сухую траву.

Сильный ветер поспособствовал быстрому распространению огня.

На место пожара прибыли 12 пожарных машин, для оценки ситуации был поднят вертолет.

Сейчас огонь удалось локализовать.

Информация о пострадавших не сообщается.

Работа авиасалона была временно приостановлена, начато расследование обстоятельств возникновения пожара.