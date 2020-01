На Австралию после песчаной бури обрушился град

Сильный град обрушился на некоторые районы на юго-востоке Австралии. Об этом сообщает 7News.

Отмечается, что град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории. Непогода, в частности, затронула Канберру и другие крупные города.

В австралийских экстренных службах за сутки получили более 1,5 тыс. вызовов, около 1 тыс. из них были связаны с повреждением зданий из-за разгула стихии.

Менее чем за сутки до этого на штат Новый Южный Уэльс обрушилась песчаная буря. Клубы песка и пыли поднимались на высоту десяти этажей. Во время бури скорость порывов ветра достигала 100 км/ч.

Между тем, в штатах Виктория, Южная Австралия, Тасмания и южных частях Нового Южного Уэльса продолжают бушевать природные пожары, которые уже нанесли значительный ущерб.

Much of Australia’s east coast is bracing for an afternoon of severe weather, after Canberra was hammered by hailstones the size of golf balls on Monday afternoon. https://t.co/Yp9DAzAECG #7NEWS pic.twitter.com/uVLjjg5DQU

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) January 20, 2020