На Азовском море ливнем размыло Обиточную косу, спасатели эвакуировали 20 автомобилей с отдыхающими

28 июля 2018 г. 18:09
Источник: Интерфакс-Украина
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В Запорожской области из-за сильного ливня в субботу утром размыло популярную курортную зону на Азовском море – Обиточную косу в районе г.Приморск, из зоны подтопления эвакуированы 20 автомобилей с отдыхающими.

Как рассказала спикер Главного управления Госслужбы по чрезвычайным Украины в Запорожской области Юлия Барышева, в результате размывания косы отрезанными от суши оказались около 70 отдыхающих и 30 автомобилей.

Спасатели аварийного отряда спецназначения ГСЧС с помощью спецтехники вывезли из зоны подтопления на косе Обиточная на автодорогу 20 автомобилей.

Остальные отдыхающие от эвакуации отказались.

"При этом спасатели проводят мониторинг ситуации на косе Обиточная, и в случае ухудшения обстановки готовы прийти на помощь отдыхающим", - отметили Ю.Барышева.

По данным метеорологов, дождливая погода в регионе может продлиться еще на сутки.

 

 

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