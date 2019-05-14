На Балаклейщине мужчина взял чужую машину покататься: открыто уголовное дело

14 мая 2019 г. 15:40
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  в полицию обратился 20-летний житель поселка Андреевка и сообщил, что в ночь с 11 на 12 мая неизвестные завладели его автомобилем «Nissan», который находился в гараже частного дома.

Так, за совершение преступления правоохранители разоблачили 26-летнего жителя поселка Донец. Мужчина объяснил, что приехал в соседний поселок отдохнуть. В гараже одного из домов он увидел автомобиль с ключами в замке зажигания. Пользуясь случаем, злоумышленник сел за руль и поехал кататься. Через некоторое время вернулся и был задержан полицейскими.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.

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