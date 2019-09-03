На Балаклейщине произошла стрельба из-за конфликта: есть пострадавший

На Балаклейщине произошла стрельба в ходе конфликта между двумя мужчинами.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 1 сентября в полицию поступило сообщение о причинении 47-летнему жителю Балаклеи телесных повреждений в виде огнестрельного ранения правой ноги.

На месте происшествия полицейские установили, что мужчину ранил его знакомый. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из охотничьего ружья в сторону оппонента.

В то же время свидетель, который находился рядом, наклонил вниз рукой стволы ружья. В результате чего остатки выстрела рикошетом от поверхности почвы попали в нижнюю часть правой ноги пострадавшего.

С места происшествия изъяли ружье, патроны, гильзы и другие вещественные доказательства.

Подозреваемого - 61-летнего жителя села Вишневое - полицейские задержали.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.