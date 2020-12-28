На Балаклейщине в реке подо льдом нашли тело мужчины

В Балаклейском районе Харьковщины на «золотом» пляже, в поселке Донец в реке Северский Донец обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Балаклейщины.

Сообщение об обнаружении тела человека в реке подо льдом поступило правоохранителям 27 декабря.

Сведения о событии были внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений.

Полиция обращается к гражданам с просьбой помочь установить личность погибшего.

Также правоохранители выясняют обстоятельства его смерти. Всех владеющих какой-либо информацию о данном происшествии просят сообщить по телефонам: 0 (95) 350 04 53 или по спецлинии 102.