На Балаклейщине в реке подо льдом нашли тело мужчины

28 декабря 2020 г. 11:22
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В Балаклейском районе Харьковщины на «золотом» пляже, в поселке Донец в реке Северский Донец обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Балаклейщины.

Сообщение об обнаружении тела человека в реке подо льдом поступило правоохранителям 27 декабря.

Сведения о событии были внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений.

Полиция обращается к гражданам с просьбой помочь установить личность погибшего.

Также правоохранители выясняют обстоятельства его смерти. Всех владеющих какой-либо информацию о данном происшествии просят сообщить по телефонам: 0 (95) 350 04 53 или по спецлинии 102.

 

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