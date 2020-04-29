На Бали расследуют смерть украинской супружеской пары

29 апреля 2020 г. 14:26
Источник: Укринформ
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Полиция Индонезии обнаружила на острове Бали тела супругов из Украины. Об этом сообщает Coconuts Bali.

«Полиция начала расследование, чтобы установить причину смерти двух граждан Украины, чьи тела были найдены в районе Кедонганаг, в регентстве Бадунг, прошлой ночью», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, тела украинцев были опрысканы дезинфицирующими средствами перед отправлением в местный госпиталь.

Как сообщил руководитель полиции Денпасара, Янсен Авитус Панжайтан, тела пары были эвакуированы по протоколу о коронавирусе (COVID-19).

Он добавил, что пока полиция не нашла признаков насильственной смерти на телах украинцев. Отмечается, что уборщица вызвала полицию, когда выяснила, что пара не выходила из комнаты в течение дня. Когда правоохранительные зашли внутрь, то увидели на полу двух людей без признаков жизни.

 

 

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