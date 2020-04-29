На Бали расследуют смерть украинской супружеской пары

Полиция Индонезии обнаружила на острове Бали тела супругов из Украины. Об этом сообщает Coconuts Bali.

«Полиция начала расследование, чтобы установить причину смерти двух граждан Украины, чьи тела были найдены в районе Кедонганаг, в регентстве Бадунг, прошлой ночью», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, тела украинцев были опрысканы дезинфицирующими средствами перед отправлением в местный госпиталь.

Как сообщил руководитель полиции Денпасара, Янсен Авитус Панжайтан, тела пары были эвакуированы по протоколу о коронавирусе (COVID-19).

Он добавил, что пока полиция не нашла признаков насильственной смерти на телах украинцев. Отмечается, что уборщица вызвала полицию, когда выяснила, что пара не выходила из комнаты в течение дня. Когда правоохранительные зашли внутрь, то увидели на полу двух людей без признаков жизни.