На «Барабашово» произошел конфликт между предпринимателями и коммунальщиками: на месте работает полиция

04 августа 2020 г. 11:44
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На «Барабашово» сегодня утром, 4 августа, произошел конфликт между предпринимателями и коммунальщиками.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, около 9:10 в полицию поступило сообщение о том, что на территории торгового центра наблюдается значительное скопление людей и происходит спор между группами лиц. 

Прибывшие на место полицейские выяснили, что представители коммунального предприятия с помощью спецтехники пытались провести геодезические работы. Но предприниматели не дают коммунальщикам попасть на данный земельный участок и препятствуют осуществлению любых работ.

Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы Московского ОП находятся на месте происшествия и документируют противоправные действия граждан. 

Ранее по факту аналогичного инцидента на ТЦ «Барабашово» следователи открыли уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

 

Видео: 

Поліція Харкова забезпечує охорону громадського порядку на території ринку «Барабашово»

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