На "Барабашово" произошел взрыв на авторынке: поврежден трактор

03 сентября 2020 г. 10:46
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Сегодня, 3 сентября, под утро в Московском районе Харькова произошел взрыв на территории авторынка по проспекту Юбилейному, информация о котором поступила в полицию около 4:40.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате происшествия пострадавших нет.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

В настоящее время установлено, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Все обстоятельства  повреждения техники правоохранители устанавливают.

 

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