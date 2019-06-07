На "Барабашово" во время конфликта избили видеооператора (видео)

На территории торгового центра «Барабашово» избили оператора службы новостей «Вести Триолан».

Об этом пресс-секретарь ТЦ «Барабашово» Сергей Зайцев сообщил в Фейсбук.

По его словам, оператор снимал конфликт на рынке.

«Избит журналист Вадим Макарюк. Просто за то, что снимал правду», - написал он.

Как сообщила коллега пострадавшего, журналист Анна Черненко, мужчине залили глаза газом, разбили лицо и повредили камеру.

По словам очевидцев, была массовая драка, летели камни, ломались витрины. Сообщается, что есть пострадавшие.

Пресс-секретарь Нацкорпуса Александр Коновалов прокомментировал инцидент. Он рассказал: «Только что общался с Немичевым. Спортсмены Фельдмана напали на предпринимателей, одного в живот ударили ножом и избили оператора, камеру тоже они забрали».

«Насколько я понял когда приехали, наши даже пытались камеру найти», - добавил Коновалов.

Движение на прилегающих к торговому центру улицах в течение нескольких часов было перекрыто.

«На «Барике» ночной протест предпринимателей. Все подъезды перекрыла полиция. Первый пост - на Академика Павлова и до съезда на Якира. Второй - это от «50х50» и до заезда на «Барик». Людей не много, но они лютуют», - пишет очевидец и добавляет, что при нем чуть не избили водителя одного из автомобилей, пытавшегося проехать, и грозились перевернуть его авто. Общественный транспорт при этом пропускают, отметил очевидец.

В соцсетях было опубликовано видео с места событий.

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