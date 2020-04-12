На Баварии из окна многоэтажки выпал мужчина и разбился насмерть

12 апреля 2020 г. 12:21
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Сегодня утром, 12 апреля, из многоэтажки, расположенной на улице Павла Свинаренко, выпал мужчина и разбился насмерть.

Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

По их информации, погибшему был 41 год. Мужчина около года назад купил квартиру в этом доме, в которой жил один.

В полиции факт происшествия подтвердили.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о трагическом случае на улице Петра Свинаренко в Новобаварском районе Харькова поступила в полицию 12 апреля около 6 часов утра.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районной полиции. В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что мужчина выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на десятом этаже.

Следователем Новобаварского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

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