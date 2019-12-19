На Баварии не поделили проспект ВАЗ и Chevrolet

Сегодня в 19:45 на проспекте Ново-Баварском, 60 столкнулись автомобили ВАЗ 2106 и Chevrolet Aveo.

Об аварии сообщают водители, наблюдавшие последствия ДТП. По словам очевидцев, автомобиль Chevrolet пошел на обгон двигавшегося в попутном направлении микроавтобуса и в этот момент ехавший впереди ВАЗ начал разворачиваться. Машины двигались от улицы Китаенко в направлении улицы Крылова.

По предварительной информации, сразу после столкновения участники ДТП за медпомощью не обращались.

На месте работали патрульные.