На Баварии не поделили проспект ВАЗ и Chevrolet

19 декабря 2019 г. 22:53
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Сегодня в 19:45 на проспекте Ново-Баварском, 60 столкнулись автомобили ВАЗ 2106 и Chevrolet Aveo. 

Об аварии сообщают водители, наблюдавшие последствия ДТП. По словам очевидцев, автомобиль Chevrolet пошел на обгон двигавшегося в попутном направлении микроавтобуса и в этот момент ехавший впереди ВАЗ начал разворачиваться. Машины двигались от улицы Китаенко в направлении улицы Крылова. 

По предварительной информации, сразу после столкновения участники ДТП за медпомощью не обращались. 

На месте работали патрульные. 

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