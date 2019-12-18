На Баварии неизвестные разбили памятник Максиму Горькому

18 декабря 2019 г. 10:50
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В Новобаварском районе Харькова неизвестные вандалы разбили памятник Максиму Горькому.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию утром 18 декабря. 

Свергнутый памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварском, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории. 

По адресу выехала следственно-оперативная группа. 

Информация внесена в Единый реестр учета Новобаварского отдела полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и злоумышленников, причастных к повреждению памятника. 

 

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