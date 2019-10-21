 

На Баварии нетрезвый водитель врезался в машину скорой помощи (видео)

21 октября 2019 г. 12:30
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Накануне в 16:45 на проспекте Любови Малой столкнулись автомобили Daewoo Matiz, Skoda и машина скорой помощи Peugeot Boxer. 

Во время движения по проспекту Любови Малой от улицы Грушевского в направлении Григоровского шоссе, водитель Skoda столкнулся с автомобилем Daewoo, выехал на полосу встречного движения и врезался в машину скорой помощи. 

По информации пресс-службы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во время оформления ДТП водитель Skoda прошел тест на алкоголь, результат − 2.1 промилле. 

Медпомощь никому из участников ДТП не потребовалась. 

Видео момента ДТП было опубликовано в соцсетях.

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