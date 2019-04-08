На Баварии произошел пожар на СТО: из огня спасли 3 автомобиля

08 апреля 2019 г. 10:10
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8 апреля в 08:14 спасателям поступило сообщение о пожаре на частной станции технического обслуживания автомобилей, расположенной на пр. Любови Малой, 93 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей горел гаражный бокс на площади около 450 кв.м.

Также разведка пожара установила, что внутри помещения горят несколько автомобилей.

Пожарные вытолкали и спасли 3 легковушки.

В 8:38 бойцы ГСЧС пожар локализовали, а в 11:14  - ликвидировали.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

 

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