На Баварии произошел пожар на СТО: из огня спасли 3 автомобиля

8 апреля в 08:14 спасателям поступило сообщение о пожаре на частной станции технического обслуживания автомобилей, расположенной на пр. Любови Малой, 93 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей горел гаражный бокс на площади около 450 кв.м.

Также разведка пожара установила, что внутри помещения горят несколько автомобилей.

Пожарные вытолкали и спасли 3 легковушки.

В 8:38 бойцы ГСЧС пожар локализовали, а в 11:14 - ликвидировали.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания устанавливается.