На Баварии во дворе частного дома взорвалась граната

17 мая 2019 г. 10:18
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16 мая в 10:15 в Главное управление национальной полиции в Харьковской области поступило сообщение, что в 03:05 во дворе частного дома по переулку Чаплыгинскому Новобаварского района Харькова произошел взрыв неизвестного предмета.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

На месте взрыва во дворе возникла воронка, и были повреждены въезде ворота.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

По указанному адресу выезжала оперативная группа, взрывотехники и экстренные службы.

Согласно выводам взрывотехников, была взорвана ручная граната РГД - 5.

 

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