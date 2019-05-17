На Баварии во дворе частного дома взорвалась граната

16 мая в 10:15 в Главное управление национальной полиции в Харьковской области поступило сообщение, что в 03:05 во дворе частного дома по переулку Чаплыгинскому Новобаварского района Харькова произошел взрыв неизвестного предмета.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.
На месте взрыва во дворе возникла воронка, и были повреждены въезде ворота.
Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
По указанному адресу выезжала оперативная группа, взрывотехники и экстренные службы.
Согласно выводам взрывотехников, была взорвана ручная граната РГД - 5.