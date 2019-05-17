На Баварии во дворе частного дома взорвалась граната

16 мая в 10:15 в Главное управление национальной полиции в Харьковской области поступило сообщение, что в 03:05 во дворе частного дома по переулку Чаплыгинскому Новобаварского района Харькова произошел взрыв неизвестного предмета.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

На месте взрыва во дворе возникла воронка, и были повреждены въезде ворота.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

По указанному адресу выезжала оперативная группа, взрывотехники и экстренные службы.

Согласно выводам взрывотехников, была взорвана ручная граната РГД - 5.