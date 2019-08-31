 

На Баварии во время пожара пострадал мужчина

31 августа 2019 г. 10:15
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31 августа в 2:44 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Лесозащитной, 17 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, на момент их прибытия горели деревянные конструкции крыши на площади около 30 кв.метров.

Во время пожара пострадал мужчина 1987 года рождения. Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в 17-ю городскую больницу с диагнозом отравление угарным газом.

В 3:12 пожар был локализован, а в 04:58 - ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

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