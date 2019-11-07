На Баварии во время пожара в огне погиб мужчина

07 ноября 2019 г. 9:55
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В Новобаварском районе в результате пожара в хозяйственной постройке погиб 60-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 6 ноября в 19:02 спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения по ул. Ломоносова, 99.

На момент прибытия пожарных деревянная хозяйственная постройка на площади около 20 кв.м. была охвачена огнем полностью.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили внутри тело погибшего мужчины, 1959 года рождения.

В 19:16 бойцы ГСЧС локализовали огонь, а в 20:41 - ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

 

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