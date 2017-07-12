На Белгородском Шоссе внедорожник протаранил легковушку

Сегодня около 16-00 на Белгородском Шоссе с районе Мемориала Славы не разминулись автомобили ВАЗ 2104 и Honda Pilot.

По информации пресс-службы патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ, двигавшийся по 1му Лесопарковскому переулку, выехал на Белгородское Шоссе на запрещающий сигнал светофора. Водителю внедорожника, двигавшегося по Белгородскому Шоссе, не удалось избежать столкновения.

В результате столкновения пострадал водитель ВАЗа - мужчина был госпитализирован. На месте работала следственно-оперативная группа.