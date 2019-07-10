 

На берегу Лопани взрывотехники обезвредили гранату

10 июля 2019 г. 16:03
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По данным пресс-службы ГСЧС Украины в Харьковской области, спасатели обезвредили гранату времен Второй мировой войны, которую сегодня, 10 июля, нашли на берегу реки Лопань. 

10 июля на телефон службы спасения поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета, находившегося на берегу реки Лопань вблизи Соляниковского переулка.

К месту вызова прибыла пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Харьковского гарнизона ГСЧС.

Специалисты-пиротехники установили, что данная находка - это граната Ф-1 времен Второй мировой войны. Найденный боеприпас был обезврежен на специальной подрывной площадке.

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