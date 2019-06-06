На берегу Печенежского водохранилища обнаружили туши кур

Как сообщили в отделе коммуникации харьковской полиции, 5 июня к ним обратился депутат поселкового совета села Хотомля Волчанского района, который рассказал, что на берегу водохранилища обнаружены туши кур.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Волчанского отдела полиции. а обочине реки Хотомля, что впадает в Печенежское водохранилище, были обнаружены около 150 мешков с тушами кур. Тушки направлены на экспертизу.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) УК Украины.Санкция статьи предусматривает штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.