На берегу реки под Харьковом нашли труп неизвестного мужчины

23 июня 2019 г. 13:38

Тело неизвестного было обнаружено на побережье реки Северский Донец в селе Клугино-Башкировка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила 23 июня в 9:17.

На место выезжали работники полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На вид погибшему около 25-30 лет. По словам очевидцев, вчера вечером, 22 июня, погибшего видели у реки в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Сейчас принимаются меры по установлению личности погибшего и всех обстоятельств трагедии.
 

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