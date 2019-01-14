На благотворительном концерте в Польше совершено покушение на мэра Гданьска

14 января 2019 г. 10:33
Источник: Украинская правда
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Мэра Гданьска Павла Адамовича госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как неизвестный мужчина напал на него с ножом на сцене во время благотворительного концерта.

Об этом сообщает Onet.pl.

Мужчина выбежал прямо на сцену, где в это время находился Адамович, и несколько раз ударил мэра ножом.

Он объяснил свое нападение недовольством действиями предыдущего правительства, во время правления которого его якобы незаконно посадили в тюрьму.

"Привет, привет! Меня зовут Стефан. Я – невинный - отсидел в тюрьме. "Гражданская платформа" меня пытала, именно поэтому и погиб Адамович" - прокричал нападающий в микрофон.

После этого его задержали.

Мэра отвезли в клиническую больницу медицинского университета Гданьска в критическом состоянии. Выяснилось, что нападавший попал ножом прямо в сердце мэру.

После 21.00 Адамовичу сделали операцию, однако его состояние и в дальнейшем остается очень тяжелым.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий осудил нападение на мэра Гданьска и взял под контроль ситуацию с расследованием.

Павел Адамович является мэром Гданьска с 1998 года. На последних местных выборах, которые состоялись осенью, он одержал победу над кандидатом правящей партии "Право и справедливость".

 

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