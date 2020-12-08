На Большой Даниловке горел частный дом

08 декабря 2020 г. 17:10

На Большой Даниловке сегодня днем загорелся частный дом.

Об этом первыми сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав фото горящего дома.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 8 декабря в 14:19 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Квитучей, 9а/2.

Прибывшие на место вызова пожарные установили, что на частном дворе горит крыша жилого дома на площади 200 кв.м.

Спасатели локализовали пожар в 15:28, не допустив дальнейшего распространения пламени на весь дом.

Причину возникновения возгорания выясняют.

 

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