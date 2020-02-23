Во время пожара в доме на Большой Даниловке погибла женщина

23 февраля 2020 г. 10:24
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На Большой Даниловке во время пожара в частном доме, который произошел сегодня утром,  погибла пожилая женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 23 февраля в 5:44 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме на двух на улице Гризодубовой, 3а.

На момент прибытия пожарных в комнате дома горели домашние вещи на площади около 10 кв.м.

Тело погибшей 85-летней хозяйки части домовладения спасатели обнаружили во время тушения пожара.

В 7:02 пожар ликвидировали.

Причину его возникновения устанавливают.

 

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