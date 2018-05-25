На Большой Даниловке рядом с домом нашли старую мину

25 мая 2018 г. 16:44

24 мая около 20.00 возле дома по улице Сидора Ковпака рабочие во время выкорчевывания деревьев обнаружили мину времен войны в ржавом состоянии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Снаряд находился на расстоянии 7-10 метров от жилого дома.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Снаряд вывезли с места происшествия.

Людей не эвакуировали.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений Киевского отдела полиции.

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