На буровой станции в Балаклейском районе произошел несчастный случай

13 мая в полицию поступило сообщение о том, что вблизи села Мелиховка Балаклейского района на буровой станции 31-летний мужчина получил травмы на рабочем месте.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительным данным, во время вытягивания труб произошел разрыв их соединения.

В результате чего верхняя труба отклонилась и ударила рабочего по голове.

Пострадавшего рабочего в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Идет следствие.