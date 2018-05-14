На буровой станции в Балаклейском районе произошел несчастный случай

13 мая в полицию поступило сообщение о том, что вблизи села Мелиховка Балаклейского района на буровой станции 31-летний мужчина получил травмы на рабочем месте.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По предварительным данным, во время вытягивания труб произошел разрыв их соединения.
В результате чего верхняя труба отклонилась и ударила рабочего по голове.
Пострадавшего рабочего в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.
Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Идет следствие.