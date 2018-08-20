На Центральном рынке горела торговая площадка: подробности от ГСЧС

19 августа в 14:16 спасателям поступило сообщение о пожаре в переулке Пискуновском, 15 в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, возгорание возникло на одной из торговых площадок в одноэтажном металлическом торговом павильоне по продаже овощей, который принадлежит частному предпринимателю.

На момент прибытия 4-х отделений спасателей внутри помещения горели внутренняя отделка и другие горючие материалы.

Площадь пожара составила около 30 кв.м.

Спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на соседние торговые сооружения, расположенные вплотную к горящим.

Пожар локализовали в 14:41 и ликвидировали в 15:01.

Травмированных и пострадавших в результате происшествия нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.