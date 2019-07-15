На частном поле горел комбайн: выгорело 2 га ржи

14 июля в 17:12 поступило сообщение о пожаре, который произошел в поле частного фермерского хозяйства неподалеку с. Большая Гомольша Змиевского района области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, из сообщения стало известно о возгорании комбайна «CLAAS Lexion 560», 2008 года выпуска, который работал в поле.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен весь комбайн на площади 12 кв.метров. Кроме того огонь перекинулся на поле с посевами ржи, в результате чего выгорело около 2 га зерновых.

В 18:20 пожар был локализован, в 19:58 ликвидирована полностью. Общая площадь поля составляла 61,5 га. Значительная часть посеве была спасена благодаря оперативности специалистов. Причину возникновения пожара выясняется.