На Чеботарской горит жилой дом, есть погибший (видео)

На улице Чеботарской, 47 в центре Харькова загорелся четырехэтажный дом.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Также в одном из Телеграмм-каналов опубликованы фото с места происшествия и видео, на котором видно, что на здании горит крыша.

Как сообщил помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, информация о пожаре поступила спасателям в 15:32.

Сейчас на месте пожара работают 9 автоцистерн и 4 автолестницы.

Из квартиры на 4 этаже спасли женщину, однако один человек из этой же квартиры – мужчина - погиб.

Приблизительная площадь пожара составляет 500 кв.м.

В доме горят перекрытия, чердаки и перегородки.

Спасатели локализовали огонь в 16:33.

Сейчас продолжается ликвидация пожара.