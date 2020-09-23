На Чигирина горел особняк 19 века

Черный дым поднимается вверх, а языки пламени вырываются из окон. Крупный пожар произошел в одном из исторических зданий на улице Чигирина накануне. Еще в 19 веке особняк был служебным помещением харьковского губернатора. Позже его переоборудовали под детскую больницу, а затем здание использовала конвойная полиция. Но до недавнего времени о здании забыли. Активистка инициативной группы «Save Кharkiv» Ирина Гончарова в случайность пожара не верит, поскольку считает, что здание могло мешать тем, кто планирует возвести в этом месте новострой.

Ирина Гончарова, активистка инициативной группы «Save Кharkiv»:

Інформація впринципі давно була, що та сама будівельна компанія, яка розбудовує сучасні житлові будинки навколо колишньої мельниці, тобто колишнього млина, хоче забудувати і цю територію, бо там достатньо велика територія, велике подвір'я. Буде чергова тупа коробка. Як вона буде виглядати зрозуміло, бо там три чи чотири такі тупі коробки вже поряд є.

Информация о пожаре в дежурную часть поступила вечером. Помощник начальника облуправления ГСЧС Игорь Лупандин рассказывает: площадь пожара составила 200 квадратных метров, а к моменту приезда спасателей пламя успело охватить два этажа здания. Так как внутри были деревянные ступеньки, огонь быстро распространялся. В результате возгорания никто не пострадал. На месте пожара работала полиция.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Хар. обл.:

Попередні причини наші фахівці надали правоохоронцям. По-перше, це необережне поводження з вогнем, також, спалювання сміття. А також проводится перевірка додатково - це занос відкритого джерела вогню.

Все обстоятельства относительно пожара на улице Чигирина должны установить правоохранители.