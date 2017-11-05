На Дарвина пьяные парни повредили автомобиль сьемочной группы сериала

Накануне вечером на улице Дарвиа, где продолжаются съемки фильма, патрульные задержали молодого человека.

По сведениям пресс-службы патрульной полиции, компания молодых людей с признаками алкогольного опьянения, разбила переднее левое стекло задействованного в съемках раритетного авто.

После этого молодежь бросилась бежать. Полицейские задержали одного из парней.

Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, в Харькове снимают продолжение сериала "По законам военного времени".