На Дарвина пьяные парни повредили автомобиль сьемочной группы сериала

05 ноября 2017 г. 14:13
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Накануне вечером на улице Дарвиа, где продолжаются съемки фильма, патрульные задержали молодого человека.

По сведениям пресс-службы патрульной полиции, компания молодых людей с признаками алкогольного опьянения, разбила переднее левое стекло задействованного в съемках раритетного авто.

После этого молодежь бросилась бежать. Полицейские задержали одного из парней.

Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, в Харькове снимают продолжение сериала "По законам военного времени".

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